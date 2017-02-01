Николь Кидман ведет переговоры о съемках в «Аквамене»

1 февраля 2017 года, 11:41

Фото: AmericaRU.com

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Николь Кидман (Nicole Kidman), может быть, присоединится к киновселенной DC. Актриса, которая номинирована на премию Оскар за роль в фильме «Лев», начала переговоры о своем участии в кинокомиксе «Аквамен».Предполагается, что Кидман сыграет мать главного героя – супергероя, который может дышать под водой, телепатически общаться и управлять всеми формами морской жизни, а также плавать на больших скоростях. Роль Аквамена в фильме совместного производства Warner Bros и DC Entertainmen сыграет Джеймс Момоа (Jason Momoa). Роль главного злодея по имени Черная Манта сыграет Яхья Абдул-Марин II (Yahya Abdul-Mateen II), который снимался в сериале «Отжиг».Режиссером картины станет Джеймс Ван (James Wan). Съемки фильма начнутся в Австралии в апреле этого года. Премьера фильма назначена на 5 октября 2018 года.