Николь Кидман ведет переговоры о съемках в «Аквамене»

Фото: AmericaRU.com
Предполагается, что Кидман сыграет мать главного героя – супергероя, который может дышать под водой, телепатически общаться и управлять всеми формами морской жизни, а также плавать на больших скоростях. Роль Аквамена в фильме совместного производства Warner Bros и DC Entertainmen сыграет Джеймс Момоа (Jason Momoa). Роль главного злодея по имени Черная Манта сыграет Яхья Абдул-Марин II (Yahya Abdul-Mateen II), который снимался в сериале «Отжиг».
Режиссером картины станет Джеймс Ван (James Wan). Съемки фильма начнутся в Австралии в апреле этого года. Премьера фильма назначена на 5 октября 2018 года.
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