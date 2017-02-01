Более 10 еврейских центров в США получили предупреждения о бомбе

1 февраля 2017 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

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Более десятка еврейских центров в Соединенных Штатах и один в Канаде получили предупреждения о бомбе. По словам сотрудников правоохранительных органов, это третий случай за месяц.В общей сложности, 14 центров в 10 штатах (Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорке, Массачусетсе, Огайо, Юта, Висконсин и Онтарио), а также один в Канаде, получили угрозы. По словам Дэвида Познера (David Posner), директора Ассоциации еврейских общинных центров Северной Америки, большинство центров получили сигнал отбоя от стражей порядка и возобновили работу, хотя были предприняты усиленные меры безопасности."Мы обеспокоены по поводу антисемитизма, стоящего за этими угрозами", - сказал Познер. Он добавил, что предыдущие угрозы, которые имели место в этом месяце, были признаны ложными, и никто не пострадал. Ранее звонки с угрозами поступили 9 января в 16 еврейских центров в 9 штатах. Вторая волна звонков была 18 января, когда позвонили в 27 центров в 17 штатах.