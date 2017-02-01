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Главная страница → Раздел: УкраинаПредставители России в ОБСЕ помогают оккупантам скрывать оружие, - ИС
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Представители России в ОБСЕ помогают оккупантам скрывать оружие, - ИС


Представители России в ОБСЕ помогают оккупантам скрывать оружие, - ИС
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Российские представители миссии ОБСЕ в Украине помогают сепаратистам скрывать нарушение минских соглашений. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Представители от РФ в ОБСЕ помогают оккупантам своевременно скрыть места сосредоточения запрещенного минскими договоренностями вооружения и техники боевиков вблизи линии фронта, а также в случае инспекций СММ ОБСЕ вовремя приостановить обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и населенных пунктов», - рассказал Тымчук, уточнив, что они постоянно информируют военное командование «республик» о предстоящих визитах наблюдателей в зоны их ответственности.

«В связи с недавним пребыванием заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине А.Хуга на участках ответственности «11 омсп», «7 омсбр» и «3 омсбр», командующий «1-го армейского корпуса ДНР» отдал приказ на временное прекращение огня; на пути следования представителей СММ ОБСЕ были выставлены дополнительные патрули, а также ложные знаки о заминированной местности, чтобы исключить проникновение представителей ОБСЕ в места сосредоточения вооружения и военной техники», - поделился информацией депутат.
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