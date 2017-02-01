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Главная страница → Раздел: УкраинаПод Авдеевкой украинские войска оттеснили боевиков от занимаемых позиций
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Под Авдеевкой украинские войска оттеснили боевиков от занимаемых позиций


Под Авдеевкой украинские войска оттеснили боевиков от занимаемых позиций
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
На Донецком направлении не утихает напряженная ситуация. В результате контратаки украинским войскам удалось оттеснить сепаратистов и занять их позиции. Об этом сообщил военный журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

«В результате контрнаступательных действий (украинским войскам – ред.) удалось закрепиться под Спартаком и перейти донецкую трассу в районе Царского Села… Взяли реально много новых мест», - рассказал журналист, отметив, что украинские военные опасаются приказа оставить данные позиции. «Такое уже бывало», - уточнил он.

Бочкала также добавил, что на Донецком направлении не прекращаются обстрелы. «Бьют нещадно. Две мины разорвались возле больницы, в общежитии высыпало окна взрывной волной. Промка вся содрогается. О раненных и убитых промолчу… Режим "тишины" сепары больше не признают. Минск отброшен на нулевую стадию», - констатировал он.

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