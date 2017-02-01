В РФ разрабатывается законопроект об изъятии у должника его единственного жилья

Фото: AmericaRU.com
«Мы сами пришли к выводу, что в зависимости от того, роскошное это жилье или в небольшом городке в отдаленном регионе, нужно этот предел делать плавающим: чем роскошнее и дороже жилье, тем этот процент должен быть меньше, может быть, 0,5%. Чем жилье дешевле, там мы должны подходить к 30-40% или сделать минимум, но не более 200 тыс. рублей, или привязаться к минимальной сумме, которая позволяет возбуждать банкротство», - рассказал Новак.
Он также добавил, что законопроект коснётся не всех должников. Так, жильё будут изымать только у тех неплательщиков, которые задолжают по кредиту уже после вступления закона в силу. Те же, кто задолжал алименты либо штрафы за причинение вреда жизни и здоровью, могут лишиться жилья даже за «старые» задолженности.
Отметим, что, согласно разрабатываемому законопроекту, должников будут обязывать продавать свои квартиры только в том случае, если размер их единственного жилья превышает необходимые нормативы (от 14 до 18 кв. м. на человека). Если он откажется это сделать, власти будут сами продавать жильё, изымать долг и предоставлять должнику жилплощадь на оставшиеся деньги.
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