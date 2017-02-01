Высокий спрос на iPhone 7 помог Apple увеличить выручку

1 февраля 2017 года, 10:50

Фото: AmericaRU.com

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Apple снова в строю: ей удалось продать большое количество iPhone 7. Производитель сообщил, что квартальная выручка и доходы легко превзошли ожидания аналитиков, которые сомневаются относительно будущего компании.Всего в период с октября по конец декабря 2016 года компания продала 78,29 миллионов iPhone, в то время как аналитики прогнозировали 77,42 миллионов устройств. Прибыль в расчете на акцию достигла 3,36 долларов, по сравнению с ожидаемыми 3,21 долларами. Выручка от реализации услуг составила 7,17 миллиардов долларов, по сравнению с прогнозируемыми 6,91 миллиардами долларов.В прошлом году в первом квартале Apple сообщила о рекордных продажах, но в остальные три квартала было отмечено снижение объема продаж. По словам генерального директора Тима Кука (Tim Cook), был отмечен особенно высокий спрос на более дорогую модель Apple - iPhone 7 Plus. В течение квартала средняя цена продажи одного смартфона выросла до 695 долларов, по сравнению с 619 долларами в сентябре.