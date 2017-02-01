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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые обнаружили поразительную связь между загрязнением воздуха и болезнью Альцгеймера
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Ученые обнаружили поразительную связь между загрязнением воздуха и болезнью Альцгеймера


Ученые обнаружили поразительную связь между загрязнением воздуха и болезнью Альцгеймера
Фото: AmericaRU.com
Администрация Трампа поставила точку в противостоянии между большим бизнесом и экологами, которое тянется не первый год. Но новое исследование предполагает, что между загрязнением воздуха и риском возникновения слабоумия существует прочная связь.

Ученые обнаружили, что пожилые женщины, вдыхающие воздух, сильно загрязненный выхлопными газами автомобилей и другими источниками мелких частиц, имеют вдвое больший риск развития слабоумия. Последствия когнитивных нарушений было особенно заметны у носительниц гена APOE-e4, что повышает вероятность развития болезни Альцгеймера.

В ходе общенационального исследования, в котором приняли участие женщины в возрасте от 65 до 79 лет, специалисты больницы Маунт-Синай выявили, что те, кто являлись носителями гена APOE-e4, имели почти в три раза больше шансов на развитие слабоумия, если они подвергались воздействию высоких уровней загрязнения воздуха.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Translational Psychiatry».
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