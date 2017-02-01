Полиция застрелила подозреваемого, ранившего ножом троих человек

Фото: AmericaRU.com
Трое пострадавших были доставлены в больницу – двое из них в критическом состоянии и один с травмами, неопасными для жизни. Подозреваемый был застрелен стражами порядка, которые отреагировали на вызов. По словам полиции, мужчина нанес новые ранения велосипедисту, а затем его жертвами стали два посетителя ресторана.
На видео, снятом свидетелем внутри ресторана, показаны двое пострадавших, один из которых сидел на стуле, а другой лежал на полу. Кадры с камер видеонаблюдения показали и инцидент, произошедший на улице: мужчина ударил ножом женщину-велосипедиста через дорогу от ресторана.
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