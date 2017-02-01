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Главная страница → Раздел: УкраинаМИД Украины предостерегло Россию от передачи РПЦ Херсонеса Таврического
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МИД Украины предостерегло Россию от передачи РПЦ «Херсонеса Таврического»


МИД Украины предостерегло Россию от передачи РПЦ Херсонеса Таврического
Фото: AmericaRU.com / chersonesos-sev.ru
Министерство иностранных дел Украины выступило с нотой протеста по поводу намерения России передать Русской православной Церкви (МП) исторический памятник «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму.

«В связи с анонсированным намерениями Крымской и Симферопольской епархии РПЦ взять в церковную собственность часть сооружений украинского объекта «Древний город Херсонес Таврический и его хора», внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, МИД Украины направило ноту протеста МИД РФ… В очередной раз высказывается требование к РФ как к государству, осуществляющему незаконную оккупацию украинских территорий, обеспечить выполнение своих обязательств по международному праву», - заявили украинцы.

Они напомнили, что РФ как страна-оккупант, согласно Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1945 год), «обязана обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним».

«Любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на оккупированной территории Крыма, будут расцениваться украинской стороной как нарушение Россией своих обязанностей как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности», - пригрозили в украинском МИДе.

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