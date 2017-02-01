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Украина обратилась в Facebook с просьбой ввести фильтры для фейков


Украина обратилась в Facebook с просьбой ввести фильтры для фейков
Фото: AmericaRU.com
Министерство информационной политики Украины обратилось к руководству Facebook с просьбой ввести «антифейковые механизмы» в украинском сегменте социальной сети. Об этом AmericaRU сообщила пресс-служба ведомства.

«Мы проанализировали Интернет-пространство, учитывая запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами», - рассказал министр информполитики Юрий Стець, пообещав содействовать процессу создания данного механизма.

Глава МИП подчеркнул, что Facebook в Украине с годами набирает всё большую популярность, и украинцы заслуживают получать из данной соцсети только правдивую и проверенную информацию.

Отметим, что недавно администрация Facebook анонсировала появление антифейковых механизмом в американском и немецком сегментах. Он довольно прост: пользователям позволят отмечать новости, являющиеся, по их мнению, ненадёжными. Все отмеченные статьи на правдивость будет проверять специализированное ведомство.

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