Украина обратилась в Facebook с просьбой ввести фильтры для фейков

Фото: AmericaRU.com
«Мы проанализировали Интернет-пространство, учитывая запросы пользователей, обратились к руководству социальной сети Facebook с просьбой разработать механизм борьбы с фейковыми новостями для украинцев по аналогии с другими странами», - рассказал министр информполитики Юрий Стець, пообещав содействовать процессу создания данного механизма.
Глава МИП подчеркнул, что Facebook в Украине с годами набирает всё большую популярность, и украинцы заслуживают получать из данной соцсети только правдивую и проверенную информацию.
Отметим, что недавно администрация Facebook анонсировала появление антифейковых механизмом в американском и немецком сегментах. Он довольно прост: пользователям позволят отмечать новости, являющиеся, по их мнению, ненадёжными. Все отмеченные статьи на правдивость будет проверять специализированное ведомство.
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