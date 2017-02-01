В России анестезиолог арестован за изнасилование пациентки реанимации

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«Как установлено следствием, в ночь с 04 на 05 января 2017 года обвиняемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки», - рассказали следователи, уточнив, что жертва «в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивление».
Врача-насильника уже арестовали. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему грозит тюремное заключение сроком до 6 лет.
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