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Главная страница → Раздел: УкраинаООН, ЕС и Госдеп призвали прекратить бойню под Авдеевкой
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ООН, ЕС и Госдеп призвали прекратить бойню под Авдеевкой


ООН, ЕС и Госдеп призвали прекратить бойню под Авдеевкой
Фото: AmericaRU.com / mil.gov.ua
Мировая общественность обеспокоена из-за очередной резкой эскалации конфликта на украинском Донбассе. ООН, Евросоюз и Госдепартамент США выступили с официальными заявлениями, в которых призвали стороны конфликта прекратить кровопролитие.

Так, представители ведомств напомнили, что обострение ситуации на Донецком направлении грозит гуманитарной катастрофой для мирных жителей. «Жертвами боевых действия стали десятки украинских военнослужащих и 10 мирных граждан. Они также оставили без воды тепла и электричества около 17 тысяч гражданских лиц, из которых 2,5 тысячи – дети. Для предотвращения большой гуманитарной катастрофы мы призываем к немедленному прекращению огня, а также к полному и беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ. Мы также подтверждаем нашу приверженность минским соглашениям», - заявили представители внешнеполитического ведомства США.

Со схожими заявлениями выступили ООН и Евросоюз.

Отметим, что конфликт на Донецком направлении резко обострился 29 января. Обе стороны конфликта – украинские войска и Россия с сепаратистами, - обвиняют в эскалации друг друга.

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