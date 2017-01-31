Для здоровья сердца важно не только то, что вы едите, но и когда

31 января 2017 года, 19:18

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109079

Уже давно известно, что наше питание играет важную роль для здоровья, но новое исследование показало, что не менее важно то, когда мы едим. Специалисты Американской ассоциации сердца предполагают, что употребление более калорийной еды на завтрак поможет сохранить сердце здоровым."Люди, которые каждый день завтракают, имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит доктор Мари-Пьер Сент-Онж (Marie-Pierre St-Onge) из медицинского центра при Колумбийском университете. По словам ученых, с утра организм лучше усваивает еду, что может помочь снизить риск возникновения факторов болезни сердца, таких как ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Частый прием пищи меньшими порциями также благотворно влияет на сердце. Кроме того, исследователи рекомендуют не есть, когда вы испытываете стресс, скучаете или устали.