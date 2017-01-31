Для здоровья сердца важно не только то, что вы едите, но и когда

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"Люди, которые каждый день завтракают, имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит доктор Мари-Пьер Сент-Онж (Marie-Pierre St-Onge) из медицинского центра при Колумбийском университете. По словам ученых, с утра организм лучше усваивает еду, что может помочь снизить риск возникновения факторов болезни сердца, таких как ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Частый прием пищи меньшими порциями также благотворно влияет на сердце. Кроме того, исследователи рекомендуют не есть, когда вы испытываете стресс, скучаете или устали.
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