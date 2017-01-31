Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 11:52 am | Чикаго 10:52 am | Сан-Франциско 8:52 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеДля здоровья сердца важно не только то, что вы едите, но и когда
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Для здоровья сердца важно не только то, что вы едите, но и когда


Для здоровья сердца важно не только то, что вы едите, но и когда
Фото: AmericaRU.com
Уже давно известно, что наше питание играет важную роль для здоровья, но новое исследование показало, что не менее важно то, когда мы едим. Специалисты Американской ассоциации сердца предполагают, что употребление более калорийной еды на завтрак поможет сохранить сердце здоровым.

"Люди, которые каждый день завтракают, имеют более низкий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит доктор Мари-Пьер Сент-Онж (Marie-Pierre St-Onge) из медицинского центра при Колумбийском университете. По словам ученых, с утра организм лучше усваивает еду, что может помочь снизить риск возникновения факторов болезни сердца, таких как ожирение, высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Частый прием пищи меньшими порциями также благотворно влияет на сердце. Кроме того, исследователи рекомендуют не есть, когда вы испытываете стресс, скучаете или устали.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109079
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus