Бойскауты разрешили трансгендерным детям участвовать в мероприятиях, предназначенных только для мальчиков

Фото: AmericaRU.com
Предположительно, поводом к изменению политики послужил случай мальчика из Нью-Джерси, которого прошлой осенью исключили из организации за трансгендерность. Бойскауты опирались на данные из свидетельств о рождении на протяжении более чем ста лет. Однако теперь, говорится в заявлении, этого уже недостаточно, так как законы разных штатов трактуют половую идентичность по-разному.
Кристи Малдано (Kristie Maldonado), мать исключенного мальчика Джо, сообщила, что новость вызвала у нее смешанные чувства. Она хочет, чтобы ребенок вернулся в ряды бойскаутов, но только если вожатый, исключивший его, сам покинет организацию.
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