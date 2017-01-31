Шварценеггер высказался по поводу приказа Трампа об иммиграции

31 января 2017 года, 18:33

Фото: AmericaRU.com

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Обостряя продолжающуюся вражду с Дональдом Трампом (Donald Trump), бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) раскритиковал приказ президента, запрещающий гражданам семи стран въезд в США. Он назван правительственное распоряжение безумием."Я считаю, что реальная проблема заключается в том, что приказ недостаточно обоснован. Я знаю, что он пытается довести дело до конца, и у него есть страх, что жители других стран приедут к нам и причинят вред нашей стране. Но есть еще один способ добиться этого, и он выглядит правильным. Мне кажется, что он поспешил", - сказал Шварценеггер."Это безумие. Это безумие, и оно заставляет нас выглядеть глупо, когда Белый дом плохо подготовлен к подобным правительственным распоряжениям", - добавил актер, сказав, что все же надеется, что Трамп будет работать для каждого американца также энергично, как и во время предвыборной гонки.