Шварценеггер высказался по поводу приказа Трампа об иммиграции

Фото: AmericaRU.com
"Я считаю, что реальная проблема заключается в том, что приказ недостаточно обоснован. Я знаю, что он пытается довести дело до конца, и у него есть страх, что жители других стран приедут к нам и причинят вред нашей стране. Но есть еще один способ добиться этого, и он выглядит правильным. Мне кажется, что он поспешил", - сказал Шварценеггер.
"Это безумие. Это безумие, и оно заставляет нас выглядеть глупо, когда Белый дом плохо подготовлен к подобным правительственным распоряжениям", - добавил актер, сказав, что все же надеется, что Трамп будет работать для каждого американца также энергично, как и во время предвыборной гонки.
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