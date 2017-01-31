Деятельность мозга снижает риск развития когнитивных нарушений у пожилых людей

31 января 2017 года, 18:14

Фото: AmericaRU.com

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Легкие когнитивные нарушения клинически определяются как промежуточная стадия между нормальными когнитивными функциями и деменцией. Новое исследование показало, что деятельность, стимулирующая активность мозга, может уменьшить риск возникновения умеренных когнитивных нарушений.По мнению ряда долгосрочных исследований, умеренные когнитивные нарушения затрагивают от 16 до 20 процентов людей в возрасте от 65 лет и старше. При легкой степени нарушений, потеря когнитивных функций не является достаточно серьезной, чтобы вмешиваться в повседневную деятельность человека, но весьма вероятно развивается в деменцию.Специалисты Клиники Майо в Скоттсдейле, штат Аризона, обнаружили, что различные виды деятельности, которые занимают мозг, например, компьютер, рукоделие и игры, снижают риск возникновения умеренных когнитивных нарушений у людей от 70 лет и старше. Полученные результаты были опубликованы в журнале «JAMA Neurology».