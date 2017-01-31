Тереза Мэй поставила королеву в «неловкое положение», пригласив Трампа в Великобританию

31 января 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109071

Терезу Мэй (Theresa May) обвиняют в создании «неловкого положения» для королевы. Премьер-министр недавно пригласила Дональда Трампа (Donald Trump) в Великобританию с государственным визитом.Лорд Рикеттс (Lord Ricketts), возглавлявший Министерство иностранных дел до 2010 года, не понимает, чем Трамп «особенно заслужил» привилегию, которой его предшественники дожидались годами. По его мнению, данный шаг премьер-министра является «неразумным». Он может навлечь на королеву гнев многих противников инициатив Трампа, в частности, его решения о запрете на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских государств.Ходят слухи, что в Букингемском дворце недовольны тем, как на Даунинг-стрит (где расположено Министерство иностранных дел) решают проблему с шумихой вокруг этого приглашения. Те временем, петицию об отмене государственного визита Трампа в Великобританию подписали более миллиона человек.