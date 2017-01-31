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Главная страница → Раздел: В миреТереза Мэй поставила королеву в неловкое положение, пригласив Трампа в Великобританию
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Тереза Мэй поставила королеву в «неловкое положение», пригласив Трампа в Великобританию


Тереза Мэй поставила королеву в неловкое положение, пригласив Трампа в Великобританию
Фото: AmericaRU.com
Терезу Мэй (Theresa May) обвиняют в создании «неловкого положения» для королевы. Премьер-министр недавно пригласила Дональда Трампа (Donald Trump) в Великобританию с государственным визитом.

Лорд Рикеттс (Lord Ricketts), возглавлявший Министерство иностранных дел до 2010 года, не понимает, чем Трамп «особенно заслужил» привилегию, которой его предшественники дожидались годами. По его мнению, данный шаг премьер-министра является «неразумным». Он может навлечь на королеву гнев многих противников инициатив Трампа, в частности, его решения о запрете на въезд в США для граждан семи преимущественно мусульманских государств.

Ходят слухи, что в Букингемском дворце недовольны тем, как на Даунинг-стрит (где расположено Министерство иностранных дел) решают проблему с шумихой вокруг этого приглашения. Те временем, петицию об отмене государственного визита Трампа в Великобританию подписали более миллиона человек.
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