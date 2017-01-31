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Главная страница → Раздел: ПрогрессНаука вернет вкус помидорам
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Наука вернет вкус помидорам


Наука вернет вкус помидорам
Фото: AmericaRU.com
Современная наука столкнулась с неожиданной проблемой: как вернуть правильный вкус пресным помидорам из супермаркета? Недавно ученым удалось определить химические соединения, которые придают лучшим помидорам такой отличный вкус.

Исследователь из США и Китая опубликовали совместный труд, содержащий первые шаги по возврату природного аромата овощам, продающимся в магазинах. "Помидор занимает первое место среди овощей по объемам выращивания во всем мире. Вы найдете блюда с ним в кухне любой страны. Однако любой человек из развитого мира скажет вам, что вкус помидоров из супермаркета не слишком хорош", - говорит профессор Гарри Кли (Harry Klee) из Университета Флориды, соавтор исследования.

Исследователи выделили около 30 компонентов, отвечающих за естественный вкус помидоров. По их словам, при возврате им вкусовых качеств они решили отказаться от техник ГМО и предпочитают использовать традиционные методы селекции. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».
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