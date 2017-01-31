Обама категорически не согласен с приказом Трампа об иммиграции

31 января 2017 года, 17:03

Фото: AmericaRU.com

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Бывший президент США Барак Обама (Barack Obama) раскритиковал правительственное распоряжение своего преемника Дональда Трампа (Donald Trump), которое ограничивает поток иммигрантов в США. Кроме того, он выразил поддержку протестующим, которые собрались в аэропортах по всей стране, чтобы выразить недовольство действиям Трампа.«Обама принципиально не согласен с дискриминацией в отношении лиц по причине их веры или религии", - сказал Кевин Льюис (Kevin Lewis), пресс-секретарь бывшего президента. Он добавил, что Обама считает, что подобные протесты возникают, когда американские ценности находятся под угрозой. Это первое заявление Обамы с тех пор, как он 10 дней назад покинул Белый дом. Ранее предшественники воздерживались от критики своих преемников.Трапм подписал указ, временно запрещающий гражданам семи стран въезд в США, а также прекращающий программу беженцев в стране. Демонстрации вспыхнули в международных аэропортах по всей стране, где протестующие призывают к освобождению арестованных людей.