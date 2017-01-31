Многие дети в США страдают от боли в пояснице

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В докладе отмечается, что около 1 процента детей в возрасте 7 лет испытывают боли в пояснице. Это число подскакивает до 6 процентов в возрасте 10 лет и 18 процентов в возрасте от 14 до 16 лет. Специалисты Национальной больницы спортивной медицины изучили опубликованные научные исследования и обнаружили, что боли в спине у детей влияют на их повседневную деятельность, такую как посещаемость школы или активность на уроке физкультуры.
По словам ученых, в то время как кости и мышцы детей и подростков все еще развиваются, они подвержены повышенному риску получения травм, особенно в периоды быстрого роста. Как правило, молодым спортсменам не рекомендуется заниматься спортом в течение количества часов, превышающего их возраст.
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