Звезды из гало Млечного Пути движутся группами

31 января 2017 года, 16:21

Фото: AmericaRU.com

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Диск нашей галактики Млечный Путь облачен в округлое гало звезд. По результатам анализа данных от миллионов объектов в рамках космической миссии телескопа «Гайа», большинство из звезд этого гало движутся группами.Предполагается, что Млечный Путь был образован слиянием множества меньших звездных систем. Как это произошло – неясно до сих пор. Чтобы узнать больше об истории формирования нашей галактики, астрономы из Университета Гронингена в Нидерландах и Калифорнийского университета в Риверсайде изучали движение звезд в так называемом галактическом гало. Это более старые звезды, лежащие вне дискообразной структуры галактики, которые примкнули к Млечному Пути из других, меньших галактик.Исследователи убедились, что большое число звезд в гало перемещаются группами. Это подтверждает их происхождение из маленьких галактик, которые поглотил Млечный Путь. Материалы исследования были опубликованы в журнале «Astronomy & Astrophysics».