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Главная страница → Раздел: ПрогрессЗвезды из гало Млечного Пути движутся группами
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Звезды из гало Млечного Пути движутся группами


Звезды из гало Млечного Пути движутся группами
Фото: AmericaRU.com
Диск нашей галактики Млечный Путь облачен в округлое гало звезд. По результатам анализа данных от миллионов объектов в рамках космической миссии телескопа «Гайа», большинство из звезд этого гало движутся группами.

Предполагается, что Млечный Путь был образован слиянием множества меньших звездных систем. Как это произошло – неясно до сих пор. Чтобы узнать больше об истории формирования нашей галактики, астрономы из Университета Гронингена в Нидерландах и Калифорнийского университета в Риверсайде изучали движение звезд в так называемом галактическом гало. Это более старые звезды, лежащие вне дискообразной структуры галактики, которые примкнули к Млечному Пути из других, меньших галактик.

Исследователи убедились, что большое число звезд в гало перемещаются группами. Это подтверждает их происхождение из маленьких галактик, которые поглотил Млечный Путь. Материалы исследования были опубликованы в журнале «Astronomy & Astrophysics».
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