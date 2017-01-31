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Главная страница → Раздел: В миреСамые влиятельные институты в РФ – Путин и силовики, - опрос
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Самые влиятельные институты в РФ – Путин и силовики, - опрос


Самые влиятельные институты в РФ – Путин и силовики, - опрос
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
По мнению россиян, на сегодняшний день президент Владимир Путин, армия и спецслужбы играют в России более важную роль, чем правительство, парламент, суды и прочие институты. Таковы результаты опроса, проведённого Аналитическим центром Юрия Левады (Левада-Центром).

«Самую значимую роль в жизни страны, по мнению россиян, играют президент, вооруженные силы и ФСБ», - констатировали эксперты, уточнив, что «в целом показатели значимости практически всех институтов демонстрируют динамику роста».

Роль российских институтов эксперты оценивали по 5-бальной шкале, где 1 означает «практически никакой», а 5 – «очень большую». Так, президент Путин набрал аж 4,65 балла, а российские Вооруженные силы и Федеральное служба безопасности (ФСБ) по 4,1 балла каждый.

Самыми невлиятельными институтами в РФ, по мнению россиян, являются профсоюзы (2,17), интеллигенция (2,69), а также политические партии (3,12).

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