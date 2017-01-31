Самые влиятельные институты в РФ – Путин и силовики, - опрос

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Самую значимую роль в жизни страны, по мнению россиян, играют президент, вооруженные силы и ФСБ», - констатировали эксперты, уточнив, что «в целом показатели значимости практически всех институтов демонстрируют динамику роста».
Роль российских институтов эксперты оценивали по 5-бальной шкале, где 1 означает «практически никакой», а 5 – «очень большую». Так, президент Путин набрал аж 4,65 балла, а российские Вооруженные силы и Федеральное служба безопасности (ФСБ) по 4,1 балла каждый.
Самыми невлиятельными институтами в РФ, по мнению россиян, являются профсоюзы (2,17), интеллигенция (2,69), а также политические партии (3,12).
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