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Из-за России НАТО усилит военное присутствие в Черном море


Из-за России НАТО усилит военное присутствие в Черном море
Фото: AmericaRU.com / nato.int
НАТО намерено усилить присутствие в Черном море, чтобы показать силу агрессивной России. Такое заявление сделал генсек Альянса Йенс Столтенберг, передаёт ТАСС.

«НАТО финализирует пакет мер по усилению военного присутствия в черноморском регионе на суше, в море и в воздухе на предстоящей встрече министров обороны альянса в феврале», - заявил глава НАТО, отметив, что на такие меры их побудило агрессивное поведение Москвы.

«Действия НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе и Черноморском регионе носят сбалансированный характер и являются ответом на решительные действия России, ее готовность использования военной силы», - подчеркнул Столтенберг. Вместе с тем он высказался против конфронтации с россиянами.

«Усиление НАТО должно идти рука об руку с углублением политического диалога с Россией. Это необходимо, чтобы избежать конфронтации… НАТО и новая администрация США не нацелены на конфронтацию и не хотят новой холодной войны с Россией. Нам необходим политический диалог для снятия напряженности, но с позиции силы», - констатировал генсек.

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