В Украине двое мужчин похитили ребёнка ради выкупа в 10 тысяч гривен

Фото: AmericaRU.com
По его данным, в полицию обратилась бабушка, 10-летний внук которой не вернулся после прогулки. Позже ей принесли записку с требованием выкупа – 10 тысяч гривен. «В записке был указан номер мобильного, по которому похитители дали инструкции – вызвать такси и отправить деньги на указанную автозаправку. Под видом таксиста поехал, разумеется, сотрудник криминальной полиции. На место встречи задержали двоих жителей одного из сел– 1986 и 1976 г.р. На допросе они рассказали историю похищения: один, встретив мальчика на улице, разговорился с ним, пообещал подарить сноуборд и увез с собой в село. Там подельники связали мальчика и разработали план по получению выкупа», - рассказал Аваков.
К счастью, в результате инцидента физически ребёнок не пострадал. Он уже вернулся к родным.
Преступников арестовали. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.208 УК Украины («Похищение человека»). Им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.
Читайте также: В Харькове преступники похитили женщину ради автомобиля ВАЗ.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Украинцы представили слоган и логотип «Евровдения-2017» →
- Подходы к Крымскому мосту построит компания одного из ближайших друзей Путина →
- Freedom House отнесла Украину к «частично свободным» странам →
- Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки →
- Российский суд обязал Украину выплатить Минобороны РФ 180 млн. руб. →
- Из-за Трампа Кремль полностью заблокировал выполнение минских соглашений, - Геращенко →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109057
http://www.americaru.com/news/109057