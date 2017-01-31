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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине двое мужчин похитили ребёнка ради выкупа в 10 тысяч гривен
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В Украине двое мужчин похитили ребёнка ради выкупа в 10 тысяч гривен


В Украине двое мужчин похитили ребёнка ради выкупа в 10 тысяч гривен
Фото: AmericaRU.com
В украинском городе Белая Церковь двое мужчин похитили ребёнка с детской площадки ради выкупа в 10 тысяч гривен. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его данным, в полицию обратилась бабушка, 10-летний внук которой не вернулся после прогулки. Позже ей принесли записку с требованием выкупа – 10 тысяч гривен. «В записке был указан номер мобильного, по которому похитители дали инструкции – вызвать такси и отправить деньги на указанную автозаправку. Под видом таксиста поехал, разумеется, сотрудник криминальной полиции. На место встречи задержали двоих жителей одного из сел– 1986 и 1976 г.р. На допросе они рассказали историю похищения: один, встретив мальчика на улице, разговорился с ним, пообещал подарить сноуборд и увез с собой в село. Там подельники связали мальчика и разработали план по получению выкупа», - рассказал Аваков.

К счастью, в результате инцидента физически ребёнок не пострадал. Он уже вернулся к родным.

Преступников арестовали. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.208 УК Украины («Похищение человека»). Им грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

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