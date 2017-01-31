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Домашние питомцы для детей ближе, чем родные братья и сестры


Домашние питомцы для детей ближе, чем родные братья и сестры
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что дети воспринимают домашних животных ближе, чем их родные братья и сестры.

Результаты более ранних исследований уже показывали, что мальчики строят с домашними питомцами более прочные связи, чем девочки. Однако новый анализ показал, что дети обоих полов воспринимают собак и кошек ближе, чем других детей в семье. Психологи из Кембриджского университета обнаружили, что дети получают больше удовольствия от времяпровождения с животными, чем с братьями или сестрами. Также питомцы имеют больше влияния на развитие детей, их социальные навыки и эмоциональное здоровье.

Исследование охватило 12-летних детей из 77 разных семей, где есть как минимум одно животное. «Даже если домашние животные не могут полностью понять или ответить, уровень раскрытия детей к ним намного выше, чем к другим детям», - говорит автор эксперимента Мэт Кэсселлс (Matt Cassells).
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