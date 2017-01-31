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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые нашли останки страшных сушеств, которые оказались нашими предками
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Ученые нашли останки страшных сушеств, которые оказались нашими предками


Ученые нашли останки страшных сушеств, которые оказались нашими предками
Фото: AmericaRU.com
Ученый Саймон Конви Моррис (Simon Conway Morris) и его коллеги обнаружили в центральной части Китая окаменелые останки существ, которые обитали порядка 540 миллионов лет назад. Эти ужасного вида крошечные создания обитали в океане и стали одним из объектов эволюционного дерева людей.

Организм получил название Saccorhytus, которое означает «морщинистый мешок». По словам палеобиолога Морриса из Кембрижского университета, это создание было уродливо. Оно имело гигантский зияющий рот с шипами и отверстиями, из которых, очевидно, сочились отходы жизнедеятельности. Хвоста у него не было вовсе, вместо глаз – лишь их зачатки. Правда, по размерам этот вид был не крупнее рисового зерна.

Животное обитало на дне океанов почти полмиллиарда лет назад. Оно скользило по отложениям мелководья, добывая себе пищу. В тот период этот организм занимал самую высокую позицию в эволюционном развитии, поскольку основная часть живых организмов оставалась на уровне простейших и водорослей. «Наша находка – это самый ранний из найденных вторичноротых», - подчеркнул Моррис.

Вторичноротые - огромная группа организмов, которая в течение последующих миллионов лет включит морских звезд, асцидий, а позднее – позвоночных и самого человека. Ученые отнесли находку к этому классу, несмотря на то, что у этого существа еще не было «второго рта» - выходного отверстия для продуктов метаболизма в конце пищеварительной системы. Это связано с тем, что «вторые рты» у Saccorhytus напрямую выходили из первого.
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