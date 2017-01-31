Ученые нашли останки страшных сушеств, которые оказались нашими предками

31 января 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Ученый Саймон Конви Моррис (Simon Conway Morris) и его коллеги обнаружили в центральной части Китая окаменелые останки существ, которые обитали порядка 540 миллионов лет назад. Эти ужасного вида крошечные создания обитали в океане и стали одним из объектов эволюционного дерева людей.Организм получил название Saccorhytus, которое означает «морщинистый мешок». По словам палеобиолога Морриса из Кембрижского университета, это создание было уродливо. Оно имело гигантский зияющий рот с шипами и отверстиями, из которых, очевидно, сочились отходы жизнедеятельности. Хвоста у него не было вовсе, вместо глаз – лишь их зачатки. Правда, по размерам этот вид был не крупнее рисового зерна.Животное обитало на дне океанов почти полмиллиарда лет назад. Оно скользило по отложениям мелководья, добывая себе пищу. В тот период этот организм занимал самую высокую позицию в эволюционном развитии, поскольку основная часть живых организмов оставалась на уровне простейших и водорослей. «Наша находка – это самый ранний из найденных вторичноротых», - подчеркнул Моррис.Вторичноротые - огромная группа организмов, которая в течение последующих миллионов лет включит морских звезд, асцидий, а позднее – позвоночных и самого человека. Ученые отнесли находку к этому классу, несмотря на то, что у этого существа еще не было «второго рта» - выходного отверстия для продуктов метаболизма в конце пищеварительной системы. Это связано с тем, что «вторые рты» у Saccorhytus напрямую выходили из первого.