Ученые нашли останки страшных сушеств, которые оказались нашими предками

Фото: AmericaRU.com
Организм получил название Saccorhytus, которое означает «морщинистый мешок». По словам палеобиолога Морриса из Кембрижского университета, это создание было уродливо. Оно имело гигантский зияющий рот с шипами и отверстиями, из которых, очевидно, сочились отходы жизнедеятельности. Хвоста у него не было вовсе, вместо глаз – лишь их зачатки. Правда, по размерам этот вид был не крупнее рисового зерна.
Животное обитало на дне океанов почти полмиллиарда лет назад. Оно скользило по отложениям мелководья, добывая себе пищу. В тот период этот организм занимал самую высокую позицию в эволюционном развитии, поскольку основная часть живых организмов оставалась на уровне простейших и водорослей. «Наша находка – это самый ранний из найденных вторичноротых», - подчеркнул Моррис.
Вторичноротые - огромная группа организмов, которая в течение последующих миллионов лет включит морских звезд, асцидий, а позднее – позвоночных и самого человека. Ученые отнесли находку к этому классу, несмотря на то, что у этого существа еще не было «второго рта» - выходного отверстия для продуктов метаболизма в конце пищеварительной системы. Это связано с тем, что «вторые рты» у Saccorhytus напрямую выходили из первого.
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