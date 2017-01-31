Tesla строит завод по хранению энергии от батарей Powerpack – самый большой на планете

31 января 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Американская компания Tesla создает в пустыне Южной Калифорнии, неподалеку от Мира Лома, завод по производству и хранению энергии от батарей Powerpack. Он станет самым крупным аналогичным предприятием на Земле.Проект Powerpack, совместное предприятие с местным поставщиком электроэнергии Southern California Edison (SCE), будет поддерживать работу сети в часы пик. Также его цель – улучшить внедрение возобновляемых источников энергии. «Благодаря нашим технологиям люди смогут более активно использовать энергию солнца и ветра, поскольку появилась возможность сохранять большой запас на часы, когда подзарядка невозможна», - отметил Джей Би Стробел (JB Straubel), технический руководитель Tesla.На этом заводе Powerpack один блок содержит 16000 ячеек литий-ионных батарей, обеспечивая более 210 кВт-ч. Завод в Мира Лома будет собирать и хранить энергию, которую можно получить с поля солнечных панелей площадью в несколько акров.Все комплектующие Powerpack производятся на массивной Gigafactory компании Tesla в Спаркс, штат Невада.