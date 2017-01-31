Украинцы представили слоган и логотип «Евровдения-2017»

Фото: AmericaRU.com / eurovision.tv
«"Celebrate Diversity" ("Уважайте многообразие") - ключевой лозунг Евровидения-2017... Оно хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого - традиционное украинское ожерелье - не только самое древнее женское украшение, но и оберег», - объяснились украинцы.
«"Celebrate Diversity" - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка», - рассказал исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд.
Напомним, что на «Евровиденьи - 2016», которое прошло в шведском Стокгольме в мае 2016 года, победу одержала украинская певица Джамала с песней о депортации крымских татар.
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