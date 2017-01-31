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Украинцы представили слоган и логотип «Евровдения-2017»


Украинцы представили слоган и логотип Евровдения-2017
Фото: AmericaRU.com / eurovision.tv
В этом году международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в столице Украины – Киеве. Слоганом важного мероприятия станет фраза «Celebrate Diversity» («Уважайте разнообразие»), логотипом – традиционное украинское ожерелье. Об этом сообщил телеканал «UA:Первый».

«"Celebrate Diversity" ("Уважайте многообразие") - ключевой лозунг Евровидения-2017... Оно хорошо дополняет творческий дизайн нынешнего песенного конкурса, в основе которого - традиционное украинское ожерелье - не только самое древнее женское украшение, но и оберег», - объяснились украинцы.

«"Celebrate Diversity" - об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка», - рассказал исполнительный директор «Евровидения» Йон Ола Санд.

Напомним, что на «Евровиденьи - 2016», которое прошло в шведском Стокгольме в мае 2016 года, победу одержала украинская певица Джамала с песней о депортации крымских татар.
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