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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ Сан-Франциско можно выпить кофе, приготовленный рукой-роботом
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В Сан-Франциско можно выпить кофе, приготовленный рукой-роботом


В Сан-Франциско можно выпить кофе, приготовленный рукой-роботом
Фото: AmericaRU.com
В одной из кофеен Сан-Франциско появилась необычная услуга – напиток, приготовленный рукой робота.

С недавних пор в Cafe X, работающем на территории одного из торговых центров, запустили роботизированную руку, запрограммированную варить кофе. Клиенты могут сделать заказ через смартфон или компьютер кафе.

Владелец кофейни Генри Ху (Henry Hu) отмечает, что услуга пользуется популярностью, потому что напитки были впервые сварены местными бариста. Затем их рецепты внесли в компьютерную систему, и робот просто воспроизводит их. «Не нужно добавлять состав каждый раз. Машина может многократно создавать уже существующие рецепты», - отметил Генри Ху.

Владелец кофейни открыл аналогичное заведение в Гонконге. Там тоже работает автомат в виде руки-робота. Генри Ху намерен открыть еще несколько подобных кофеен в Бей Эриа.
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