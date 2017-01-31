Бен Аффлек не будет снимать фильм о Бэтмене

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Аффлек остается на борту как «лицо» супергероя, однако источники в студии Warner Bros. сообщают, что актер принял решение не участвовать в проекте в качестве режиссера совместно с руководством. Одной из причин может быть провал в кинопрокате последнего режиссерского проекта Аффлека «Закон ночи».
Сам Аффлек мотивирует свой отказ намерением сосредоточиться на исполнении роли. «Есть определенные символы, которые занимают особое место в сердцах миллионов. Выполнение этой роли требует внимания, страсти и проявления всех лучших качеств. Я понял, что не смогу одновременно делать оба дела достаточно хорошо», - отметил актер.
Пока замена Аффлеку не найдена. Одним из возможных кандидатов на кресло режиссера в новой серии фильмов «Бэтмен» рассматривается Мэтт Ривз, создатель «Битвы за планету обезьян».
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