Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:51 am | Чикаго 4:51 am | Сан-Франциско 2:51 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесБен Аффлек не будет снимать фильм о Бэтмене
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Бен Аффлек не будет снимать фильм о Бэтмене


Бен Аффлек не будет снимать фильм о Бэтмене
Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru
Голливудская звезда Бен Аффлек (Ben Affleck) принял решение отказаться от кресла режиссера в новом фильме о Бэтмене и остаться в качестве продюсера и исполнителя главной роли.

Аффлек остается на борту как «лицо» супергероя, однако источники в студии Warner Bros. сообщают, что актер принял решение не участвовать в проекте в качестве режиссера совместно с руководством. Одной из причин может быть провал в кинопрокате последнего режиссерского проекта Аффлека «Закон ночи».

Сам Аффлек мотивирует свой отказ намерением сосредоточиться на исполнении роли. «Есть определенные символы, которые занимают особое место в сердцах миллионов. Выполнение этой роли требует внимания, страсти и проявления всех лучших качеств. Я понял, что не смогу одновременно делать оба дела достаточно хорошо», - отметил актер.

Пока замена Аффлеку не найдена. Одним из возможных кандидатов на кресло режиссера в новой серии фильмов «Бэтмен» рассматривается Мэтт Ривз, создатель «Битвы за планету обезьян».
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109045
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD # Квартира в Санни Айлс, 17125 N BAY RD #
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Ищу работу
I am looking for any job in USA I am looking for any job in USA
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus