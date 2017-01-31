Останки Джуди Гарленд перевезли из Нью-Йорка в Лос-Анджелес

31 января 2017 года, 12:10

Фото: AmericaRU.com / kinopoisk.ru

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Останки знаменитой голливудской актрисы Джуди Гарленд (Judy Garland) были доставлены из Нью-Йорка в Лос-Анджелесе. В столице Калифорнии будет организован мавзолей, в котором будут покоиться тела и других членов семьи. В частности, дочери звезды Лайза Миннели и Лорна Люфт также найдут здесь свой покой после кончины.Представители семьи Гарленд заявили, что ее останки были захоронены в мавзолее Hollywood Forever Cemetery в ходе частной церемонии, которая состоялась на выходных. Торжественное открытие места захоронения актрисы будет организовано позднее.Трое детей Гарленд в настоящее время живут в Южной Калифорнии. Они захотели, чтобы их мать покоилась неподалеку. Кроме того, в мавзолее уже организовано место для них и для внуков Гарленд.Изначально Джуди Гарденд, звезда «Волшебника страны Оз» и других фильмов, была похоронена в Нью-Йорке по решению ее пятого мужа. Она скончалась в 1969 году в Лондоне в возрасте 47 лет. Дети не имели тогда права голоса. Теперь ситуация изменилась, и потомки актрисы смогли перевезти ее останки в Калифорнию.