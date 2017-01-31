В самолете American Airlines нашли груз кокаина на 430 тысяч долларов

31 января 2017 года, 11:45

Фото: AmericaRU.com

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В одном из самолетов авиакомпании American Airlines были найдены «кирпичики» кокаина на общую сумму 434 тысячи долларов, сообщают представители управления тарифа Талсы.Во время техобслуживания самолета Boeing 757 сотрудник American Airlines обнаружил около 13 килограммов наркотика, расфасованных в 7 «кирпичиков». Рейс первоначально направлялся из Боготы (Колумбия) в Майами. Затем его перенаправили в Талсу на технический осмотр.Наркотик был перемотан изоляционной лентой и покрыт смазкой для колес, чтобы собаки, натасканные на поиск кокаина, не смогли найти груз.Представители шерифа Талсы считают, что в перевозке этого груза участвует один из картелей, поскольку «там было очень много кокаина».