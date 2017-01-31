В самолете American Airlines нашли груз кокаина на 430 тысяч долларов

Фото: AmericaRU.com
Во время техобслуживания самолета Boeing 757 сотрудник American Airlines обнаружил около 13 килограммов наркотика, расфасованных в 7 «кирпичиков». Рейс первоначально направлялся из Боготы (Колумбия) в Майами. Затем его перенаправили в Талсу на технический осмотр.
Наркотик был перемотан изоляционной лентой и покрыт смазкой для колес, чтобы собаки, натасканные на поиск кокаина, не смогли найти груз.
Представители шерифа Талсы считают, что в перевозке этого груза участвует один из картелей, поскольку «там было очень много кокаина».
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