Подходы к Крымскому мосту построит компания одного из ближайших друзей Путина

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«Подрядчиком работ по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив было определено ООО "Стройгазмонтаж"», - говорится в документе.
«ООО "Стройгазмонтаж" обладает значительным опытом строительства. Определение этой организации исполнителем работ позволит завершить строительство железнодорожных подходов синхронно с сооружением моста через Керченский пролив», - объяснили свое решение российские власти.
На возведение железнодорожных подходов к мосту правительство РФ выделило аж 19,6 миллиардов рублей. Срок сдачи и ввода в эксплуатацию проекта – декабрь 2019 года.
Отметим, что строительство Керченского моста президент России Владимир Путин анонсировал сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Его возведение уже началось. Россияне планируют потратить на строительство более 211 миллиардов рублей.
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