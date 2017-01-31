Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:20 am | Чикаго 3:20 am | Сан-Франциско 1:20 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыРаскрыто убийство жены лидеры группы Righteous Brothers 40-летней давности
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Раскрыто убийство жены лидеры группы «Righteous Brothers» 40-летней давности


Раскрыто убийство жены лидеры группы Righteous Brothers 40-летней давности
Фото: AmericaRU.com
В январе 1976 года бывшая жена музыканта Билла Мидли (Bill Medley), лидера группы «Righteous Brothers», была найдена жестоко избитой. Она не выжила, и в течение 40 лет полиция не могла раскрыть тайну ее убийства. Недавно правоохранителям штата удалось раскрыть это преступление благодаря анализу ДНК.

Билл Мидли находился вместе с 10-летним сыном в Лейк Эрроухед, когда ему позвонили и сообщили, что его супруга Карен Клаас находится в больнице на грани смерти. Тридцатидвухлетнюю женщину нашли избитой и изнасилованной в доме в Хермос-Бич. Убийца пытался задушить ее колготками, но она осталась жива. Еще пять дней она оставалась в коме, и позднее скончалась.

Спустя 40 лет полиции удалось раскрыть детали преступления. Убийцей Каас оказался беглый заключенный Кеннет Тройер, который был убит в перестрелке с полицией в 1982 году. Тройер подозревался в нескольких изнасилованиях, хотя попал в тюрьму за кражу со взломом. Определить виновного в жестоком преступлении удалось благодаря тестам ДНК. Оказалось, что брат Тройера, у которого он прятался после побега, жил неподалеку от Каас, и беглец зашел к ней с целью ограбления.

Мидли и Каас поженились в 1964 году и развелись в 1970 году, после рождения второго сына. Но пара осталась близкими людьми. Мидли пытался сделать все возможное, чтобы вернуть ее к жизни.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109037
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE) Ищу удаленую работу (желательно через ELANCE)
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Раздел: Услуги
Переводы! Качественно,быстро и дешево! Переводы! Качественно,быстро и дешево!
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus