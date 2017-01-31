Раскрыто убийство жены лидеры группы «Righteous Brothers» 40-летней давности

Фото: AmericaRU.com
Билл Мидли находился вместе с 10-летним сыном в Лейк Эрроухед, когда ему позвонили и сообщили, что его супруга Карен Клаас находится в больнице на грани смерти. Тридцатидвухлетнюю женщину нашли избитой и изнасилованной в доме в Хермос-Бич. Убийца пытался задушить ее колготками, но она осталась жива. Еще пять дней она оставалась в коме, и позднее скончалась.
Спустя 40 лет полиции удалось раскрыть детали преступления. Убийцей Каас оказался беглый заключенный Кеннет Тройер, который был убит в перестрелке с полицией в 1982 году. Тройер подозревался в нескольких изнасилованиях, хотя попал в тюрьму за кражу со взломом. Определить виновного в жестоком преступлении удалось благодаря тестам ДНК. Оказалось, что брат Тройера, у которого он прятался после побега, жил неподалеку от Каас, и беглец зашел к ней с целью ограбления.
Мидли и Каас поженились в 1964 году и развелись в 1970 году, после рождения второго сына. Но пара осталась близкими людьми. Мидли пытался сделать все возможное, чтобы вернуть ее к жизни.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В самолете American Airlines нашли груз кокаина на 430 тысяч долларов →
- Volkswagen отозвала почти 600 тысяч автомобилей →
- Иванка Трамп в разгар демонстраций похвасталась платьем за 5 тысяч долларов →
- Пять американцев в костюмах животных насиловали ребенка →
- Жительница Нью-Джерси бросила 5-летнего ребенка под поезд →
- Кот просидел несколько недель под капотом автомобиля и едва не погиб в дороге →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109037
http://www.americaru.com/news/109037