Раскрыто убийство жены лидеры группы «Righteous Brothers» 40-летней давности

31 января 2017 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

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В январе 1976 года бывшая жена музыканта Билла Мидли (Bill Medley), лидера группы «Righteous Brothers», была найдена жестоко избитой. Она не выжила, и в течение 40 лет полиция не могла раскрыть тайну ее убийства. Недавно правоохранителям штата удалось раскрыть это преступление благодаря анализу ДНК.Билл Мидли находился вместе с 10-летним сыном в Лейк Эрроухед, когда ему позвонили и сообщили, что его супруга Карен Клаас находится в больнице на грани смерти. Тридцатидвухлетнюю женщину нашли избитой и изнасилованной в доме в Хермос-Бич. Убийца пытался задушить ее колготками, но она осталась жива. Еще пять дней она оставалась в коме, и позднее скончалась.Спустя 40 лет полиции удалось раскрыть детали преступления. Убийцей Каас оказался беглый заключенный Кеннет Тройер, который был убит в перестрелке с полицией в 1982 году. Тройер подозревался в нескольких изнасилованиях, хотя попал в тюрьму за кражу со взломом. Определить виновного в жестоком преступлении удалось благодаря тестам ДНК. Оказалось, что брат Тройера, у которого он прятался после побега, жил неподалеку от Каас, и беглец зашел к ней с целью ограбления.Мидли и Каас поженились в 1964 году и развелись в 1970 году, после рождения второго сына. Но пара осталась близкими людьми. Мидли пытался сделать все возможное, чтобы вернуть ее к жизни.