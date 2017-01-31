Freedom House отнесла Украину к «частично свободным» странам

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«Украина продолжает восстанавливаться от беспорядков, закончившихся отстранением с поста президента Виктора Януковича в 2014 году, а также от кризиса, спровоцированного оккупацией россиянами Крыма и войной на Донбассе. Неспособность украинских властей побороть коррупцию на самом высоком уровне подрывает популярность правительства... В сфере гражданских свобод, политическое давление и нападения на журналистов поставили под угрозу свободу прессы», - рассказали правозащитники о главных проблемах украинцев в сфере свобод в последние несколько лет.
Оценивая состояние с политическими правами и гражданскими свободами, эксперты присудили Украине 61 балл из 100 возможных. Это позволило Украине попасть в группу «частично свободных стран» вместе с Филиппинами, Индонезией, Мексикой, Колумбией, Марокко и прочими странами.
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