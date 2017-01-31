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Главная страница → Раздел: УкраинаFreedom House отнесла Украину к частично свободным странам
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Freedom House отнесла Украину к «частично свободным» странам


Freedom House отнесла Украину к частично свободным странам
Фото: AmericaRU.com
Международная правозащитная организация Freedom House в своём ежегодном докладе о состоянии свобод в мире «Freedom in the World 2017» отнесла Украину к «частично свободным странам».

«Украина продолжает восстанавливаться от беспорядков, закончившихся отстранением с поста президента Виктора Януковича в 2014 году, а также от кризиса, спровоцированного оккупацией россиянами Крыма и войной на Донбассе. Неспособность украинских властей побороть коррупцию на самом высоком уровне подрывает популярность правительства... В сфере гражданских свобод, политическое давление и нападения на журналистов поставили под угрозу свободу прессы», - рассказали правозащитники о главных проблемах украинцев в сфере свобод в последние несколько лет.

Оценивая состояние с политическими правами и гражданскими свободами, эксперты присудили Украине 61 балл из 100 возможных. Это позволило Украине попасть в группу «частично свободных стран» вместе с Филиппинами, Индонезией, Мексикой, Колумбией, Марокко и прочими странами.

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