Христианские лидеры Америки напоминают Трампу, что он обещал содействовать беженцам-христианам

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Христианские лидеры заявляют, что запрет, не допускающий беженцев, бросает вызов этике «добрых самаритян» - помогать незнакомцам. Некоторые из них также опасаются, что приказ Президента навредит иммигрантам, которые могут столкнуться с серьезными последствиями.
Большинство глав христианских церквей в целом поддерживали Трампа. Но после принятия приказа восемь евангелистских лидеров, в том числе преподобный Самуэль Родригес, который молился за Трампа во время инаугурации, послал Президенту письмо с просьбой пересмотреть его решение. Другой священник, который молился во время инаугурации Трампа, кардинал Тимоти Долан из Нью-Йорка, сообщил журналистам в воскресенье, что правительственное постановление «на первый взгляд вызывает у христиан некоторые опасения». Долан является давним другом Трампа. Другие католические лидеры были гораздо более жесткими в оценке его приказа.
Эта критика со стороны христианского мира примечательна тем, что ранее Президент Трамп заявлял, что будет уделять особое внимание поддержке христианских беженцев.
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