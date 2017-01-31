Христианские лидеры Америки напоминают Трампу, что он обещал содействовать беженцам-христианам

31 января 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Христианские лидеры США напомнили новому Президенту США Дональду Трампу (Donald Trump) о его обещании содействовать въезду христиан, которые опасаются преследований. По этой причине главы христианских церквей выступают против запрета для беженцев из мусульманских стран, который он принял на днях.Христианские лидеры заявляют, что запрет, не допускающий беженцев, бросает вызов этике «добрых самаритян» - помогать незнакомцам. Некоторые из них также опасаются, что приказ Президента навредит иммигрантам, которые могут столкнуться с серьезными последствиями.Большинство глав христианских церквей в целом поддерживали Трампа. Но после принятия приказа восемь евангелистских лидеров, в том числе преподобный Самуэль Родригес, который молился за Трампа во время инаугурации, послал Президенту письмо с просьбой пересмотреть его решение. Другой священник, который молился во время инаугурации Трампа, кардинал Тимоти Долан из Нью-Йорка, сообщил журналистам в воскресенье, что правительственное постановление «на первый взгляд вызывает у христиан некоторые опасения». Долан является давним другом Трампа. Другие католические лидеры были гораздо более жесткими в оценке его приказа.Эта критика со стороны христианского мира примечательна тем, что ранее Президент Трамп заявлял, что будет уделять особое внимание поддержке христианских беженцев.