СК России подозревает в убийстве школьницы её одноклассника и брата

Фото: AmericaRU.com
«29 января 2017 года (15-летняя школьница) ушла из дома и не вернулась. Родители заявили об исчезновении дочери только на следующий день», - рассказали следователи, отметив, что в этот же день на окраине города было обнаружено её тело с ножевыми ранениями.
«В ходе следственных действий… была установлена возможная причастность к совершению преступления 15-летнего одноклассника потерпевшей и его 17-летнего двоюродного брата», - поделились информацией в СК. Парней немедленно задержали для допроса. У них изъяли одежду, а также биологические образцы для проведения судебных экспертиз. Расследование продолжается.
Читайте также: В России экс-полицейский признался в убийстве 59 женщин.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Freedom House: Россия – несвободная страна, покушающаяся на демократию в мире →
- Американцы изучают способность властей РФ и КНДР выжить при ядерном ударе →
- Социологи узнали главный страх россиян →
- В московском метро женщина бросилась с ребёнком под поезд →
- В результате перестрелки в мечети Квебека погибли шестеро человек →
- В Белом доме намекнули, на что Трамп готов обменять санкции против России →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109031
http://www.americaru.com/news/109031