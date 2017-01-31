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СК России подозревает в убийстве школьницы её одноклассника и брата


СК России подозревает в убийстве школьницы её одноклассника и брата
Фото: AmericaRU.com
В российском городе Хилке следователи задержали двух подростков по подозрению в жестоком убийстве школьницы. Арестованные – брат и одноклассник погибшей девочки. Об этом сообщило Забайкальское управление Следственного комитета РФ.

«29 января 2017 года (15-летняя школьница) ушла из дома и не вернулась. Родители заявили об исчезновении дочери только на следующий день», - рассказали следователи, отметив, что в этот же день на окраине города было обнаружено её тело с ножевыми ранениями.

«В ходе следственных действий… была установлена возможная причастность к совершению преступления 15-летнего одноклассника потерпевшей и его 17-летнего двоюродного брата», - поделились информацией в СК. Парней немедленно задержали для допроса. У них изъяли одежду, а также биологические образцы для проведения судебных экспертиз. Расследование продолжается.

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