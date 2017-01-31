Freedom House: Россия – несвободная страна, покушающаяся на демократию в мире

Фото: AmericaRU.com
«В России власть сосредоточена в авторитарных руках президента Владимира Путина. Благодаря лояльным к нему силовикам, подчинённой судебной системе… Путин манипулирует выборами и подавляет оппозицию. Кроме того, с помощью полностью подконтрольным СМИ, ему удаётся сохранять высокую поддержку россиян, даже несмотря на продолжающийся экономический спад и сильную международную критику», - рассказали представители организации, упомянув также «разгул коррупции» в РФ.
Оценивая состояние политических и гражданских свобод в РФ, эксперты присудили стране всего лишь 20 из 100 возможных баллов. Таким образом, Россия оказалась в группе 49 «несвободных стран», в которой также состоят Сирия, Северная Корея, Туркмения, Сомали, Судан и прочие.
Читайте также: Со свободой слова в Крыму дела обстоят хуже, чем в Сирии и Иране, - Freedom House
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- СК России подозревает в убийстве школьницы её одноклассника и брата →
- Американцы изучают способность властей РФ и КНДР выжить при ядерном ударе →
- Социологи узнали главный страх россиян →
- В московском метро женщина бросилась с ребёнком под поезд →
- В результате перестрелки в мечети Квебека погибли шестеро человек →
- В Белом доме намекнули, на что Трамп готов обменять санкции против России →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109029
http://www.americaru.com/news/109029