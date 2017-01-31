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Главная страница → Раздел: В миреFreedom House: Россия – несвободная страна, покушающаяся на демократию в мире
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Freedom House: Россия – несвободная страна, покушающаяся на демократию в мире


Freedom House: Россия – несвободная страна, покушающаяся на демократию в мире
Фото: AmericaRU.com
Международная правозащитная организация Freedom House опубликовала свой ежегодный доклад о состоянии свобод в мире «Freedom in the World 2017». Россию в нем в очередной раз отнесли к «несвободным странам» с «авторитарным правительством».

«В России власть сосредоточена в авторитарных руках президента Владимира Путина. Благодаря лояльным к нему силовикам, подчинённой судебной системе… Путин манипулирует выборами и подавляет оппозицию. Кроме того, с помощью полностью подконтрольным СМИ, ему удаётся сохранять высокую поддержку россиян, даже несмотря на продолжающийся экономический спад и сильную международную критику», - рассказали представители организации, упомянув также «разгул коррупции» в РФ.

Оценивая состояние политических и гражданских свобод в РФ, эксперты присудили стране всего лишь 20 из 100 возможных баллов. Таким образом, Россия оказалась в группе 49 «несвободных стран», в которой также состоят Сирия, Северная Корея, Туркмения, Сомали, Судан и прочие.

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