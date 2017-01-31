Трамп уволил и.о. генерального прокурора, которая бросила ему вызов

31 января 2017 года, 10:25

Фото: AmericaRU.com

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Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс после того, как она публично отказалась защищать его приказ о запрете въезда беженцев и мигрантов из мусульманских стран. Более того, она выдала свой указ, предписывающий чиновникам не следовать указаниям администрации Трампа.Спустя всего 10 дней после вступления в должность новый Президент начал конфронтацию с и.о. генпрокурора, которая была назначена при Бараке Обаме. Он обвинил ее в том, что она предала его администрацию, отказавшись, по ее словам, «защищать порядок Трампа от юридических проблем».Вместо Салли Йейтс новый глава Америки назначил Дану Бенте, прокурора из штата Вирджиния, пока Конгресс не утвердит в этой должности сенатора Алабамы Джеффа Сешенса. Бенте сразу же объявила, что отменяет указ Йейтс, и одобрила решение Трампа.