Трамп уволил и.о. генерального прокурора, которая бросила ему вызов

Фото: AmericaRU.com
Спустя всего 10 дней после вступления в должность новый Президент начал конфронтацию с и.о. генпрокурора, которая была назначена при Бараке Обаме. Он обвинил ее в том, что она предала его администрацию, отказавшись, по ее словам, «защищать порядок Трампа от юридических проблем».
Вместо Салли Йейтс новый глава Америки назначил Дану Бенте, прокурора из штата Вирджиния, пока Конгресс не утвердит в этой должности сенатора Алабамы Джеффа Сешенса. Бенте сразу же объявила, что отменяет указ Йейтс, и одобрила решение Трампа.
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