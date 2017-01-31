Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Отметим, что, начиная с 29 января российские войска и боевики пошли в наступление на Донецком направлении зоны АТО. Украинцам удалось удержать позиции, однако в результате обстрелов пострадала критически важная инфраструктура подконтрольного Киеву города Авдеевки. Жители остались без электричества и тепла в 20-градусный мороз. В населённом пункте ввели чрезвычайное положение.
Для решения проблемы, грозящей перерасти в гуманитарную катастрофу, Порошенко поручил созвать заседание Трехсторонней контактной группы, а также заседание Совбеза.
По последним данным главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебриевского, россияне пообещали 7 часов тишины для ремонта критически важных объектов в городе. «Во время утреннего координационного совещания поступила… письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе», - написал чиновник в Facebook.
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