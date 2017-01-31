Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 2:50 am | Чикаго 1:50 am | Сан-Франциско 11:50 pm
Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки


Порошенко прервал визит в Германию из-за Авдеевки
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко экстренно прервал визит в Германию из-за резкой эскалации конфликта в районе города Авдеевки.

Отметим, что, начиная с 29 января российские войска и боевики пошли в наступление на Донецком направлении зоны АТО. Украинцам удалось удержать позиции, однако в результате обстрелов пострадала критически важная инфраструктура подконтрольного Киеву города Авдеевки. Жители остались без электричества и тепла в 20-градусный мороз. В населённом пункте ввели чрезвычайное положение.

Для решения проблемы, грозящей перерасти в гуманитарную катастрофу, Порошенко поручил созвать заседание Трехсторонней контактной группы, а также заседание Совбеза.

По последним данным главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебриевского, россияне пообещали 7 часов тишины для ремонта критически важных объектов в городе. «Во время утреннего координационного совещания поступила… письменная гарантия с российской стороны о прекращении обстрелов с 10:00 до 17:00. Ремонтные бригады приступают к работе», - написал чиновник в Facebook.

Читайте также: Под Авдеевкой боевики пошли в бой. Потери несут обе стороны.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109025
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Услуги
Услуги Мага США, приворот Калифорния Услуги Мага США, приворот Калифорния
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus