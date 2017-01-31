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Главная страница → Раздел: УкраинаРоссийский суд обязал Украину выплатить Минобороны РФ 180 млн. руб.
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Российский суд обязал Украину выплатить Минобороны РФ 180 млн. руб.


Российский суд обязал Украину выплатить Минобороны РФ 180 млн. руб.
Фото: AmericaRU.com
Российский 9-й арбитражный суд обязал украинское госпредприятие «Антонов» выплатить Минобороны РФ более 180 миллионов рублей за отказ поставлять военные самолёты. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Суд постановил: решение Арбитражного суда города Москвы от 25 ноября 2016 года ... оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. Полный текст постановления будет отправлен по почте (сторонам – ред.) в установленные законом сроки. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок», - огласил российский судья решение, уточнив, что оно предусматривает выплату украинцами 180,3 миллионов рублей российским войскам за отказ от сотрудничества.

Отметим, что украинские власти полностью заблокировали военно-техническое сотрудничество с Россией в мае 2015 года из-за военной агрессии россиян в Крыму и на Донбассе.

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