Российский суд обязал Украину выплатить Минобороны РФ 180 млн. руб.

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«Суд постановил: решение Арбитражного суда города Москвы от 25 ноября 2016 года ... оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения. Полный текст постановления будет отправлен по почте (сторонам – ред.) в установленные законом сроки. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в двухмесячный срок», - огласил российский судья решение, уточнив, что оно предусматривает выплату украинцами 180,3 миллионов рублей российским войскам за отказ от сотрудничества.
Отметим, что украинские власти полностью заблокировали военно-техническое сотрудничество с Россией в мае 2015 года из-за военной агрессии россиян в Крыму и на Донбассе.
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