Volkswagen отозвала почти 600 тысяч автомобилей

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К счастью, до сих пор в США не было ни одного случая смерти, связанного с обнаруженными проблемами, говорится в заявлении Национального управления по безопасности движения автотранспорта. Решение об отзыве транспортных средств в США было принято после нескольких инцидентов, произошедших в Китае и Израиле в 2016 году.
По словам представителя автопроизводителя, необходимый ремонт и замена деталей будет осуществляться на бесплатной основе. Проблема коррозии, которая может помешать подушкам безопасности раскрыться, затрагивает более 234 тысяч моделей Audi A5 2011-2017 года выпуска. Дефект в работе насоса для охлаждения, который может привести к пожару, затрагивает более 342800 автомобилей: Audi A4s, A5s, A6s и Q5s, произведенных в или после 2012 года. В еще 5901 автомобилях моделей Audi A4, A6, Q7 и Q5 2017 и 2018 года выпуска неисправности с подушками и ремнями безопасности.
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