Иванка Трамп в разгар демонстраций похвасталась платьем за 5 тысяч долларов

30 января 2017 года, 20:36

Фото: AmericaRU.com

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Пользователи социальных сетей раскритиковали дочь президента Дональда Трампа (Donald Trump), Иванку Трамп (Ivanka Trump), за дорогой наряд, в котором она была на светской вечеринке.Трамп выставила совместную фотографию с мужем, Джаредом Кушнером (Jared Kushner), который был назначен на должность старшего советника Белого дома. На ней она в дорогом платье стоимостью 5 тысяч долларов, что вызвало неоднозначную реакцию пользователей сети. Некоторые из них говорили, что этот момент, когда в стране бушуют протесты и царит хаос, не подходит для посещения вечеринок в дорогих платьях.В пятницу вечером президент подписал указ, временно запрещающий гражданам семи стран въезд в США, а также прекращающий программу беженцев в стране. Демонстрации вспыхнули в международных аэропортах по всей стране, где протестующие призывают к освобождению арестованных людей.