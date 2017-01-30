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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВо Франции запретили продажу газированных напитков в неограниченном количестве
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Во Франции запретили продажу газированных напитков в неограниченном количестве


Во Франции запретили продажу газированных напитков в неограниченном количестве
Фото: AmericaRU.com
Франция активно борется с проблемой ожирения: в стране запретили предлагать неограниченное количество газированной воды и подслащенных напитков.

Новый закон, целью которого является уменьшение роста уровня ожирения, вступил в силу 27 января. Теперь в ресторанах, отелях, школьных столовых и кафе будут ограниченные порции вредных напитков. Этот шаг является частью волны инициатив в области здравоохранения, реализуемых в стране, которая включает в себя введение налога на газированную воду и подслащенные напитки, запрет на автоматы с едой в школах и ограничение порций картофеля фри до одного раза в неделю, сообщает New York Times.

Несмотря на это, общий уровень ожирения во Франции является относительно низким – 41 процент женщин и 57 процентов мужчин в возрасте от 30 до 60 лет имеют лишний вес или страдают ожирением, в соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения.
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