Во Франции запретили продажу газированных напитков в неограниченном количестве

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Новый закон, целью которого является уменьшение роста уровня ожирения, вступил в силу 27 января. Теперь в ресторанах, отелях, школьных столовых и кафе будут ограниченные порции вредных напитков. Этот шаг является частью волны инициатив в области здравоохранения, реализуемых в стране, которая включает в себя введение налога на газированную воду и подслащенные напитки, запрет на автоматы с едой в школах и ограничение порций картофеля фри до одного раза в неделю, сообщает New York Times.
Несмотря на это, общий уровень ожирения во Франции является относительно низким – 41 процент женщин и 57 процентов мужчин в возрасте от 30 до 60 лет имеют лишний вес или страдают ожирением, в соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения.
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