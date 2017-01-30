Американцы изучают способность властей РФ и КНДР выжить при ядерном ударе

Фото: AmericaRU.com
Конгресс обязал Нацразведку и Стратегическое командование ВС США сделать доклад о «способности руководства (РФ и КНДР) выжить, управлять и контролировать государственные функции» при ядерном ударе.
Американцев особенно интересуют бомбоубежища, которые российские и китайские правительства смогут использовать в случае такой кризисной ситуации.
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