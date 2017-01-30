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Главная страница → Раздел: В миреАмериканцы изучают способность властей РФ и КНДР выжить при ядерном ударе
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Американцы изучают способность властей РФ и КНДР выжить при ядерном ударе


Американцы изучают способность властей РФ и КНДР выжить при ядерном ударе
Фото: AmericaRU.com
Американские спецслужбы совместно с Пентагоном проводят расследование, заказанное Конгрессом ещё при президентстве Барака Обамы. Они изучают, насколько «живучими» окажутся российские и китайские власти в случае ядерных ударов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Конгресс обязал Нацразведку и Стратегическое командование ВС США сделать доклад о «способности руководства (РФ и КНДР) выжить, управлять и контролировать государственные функции» при ядерном ударе.

Американцев особенно интересуют бомбоубежища, которые российские и китайские правительства смогут использовать в случае такой кризисной ситуации.

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