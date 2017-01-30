Американцы должны выкинуть гомеопатические таблетки c содержанием белладонны

Фото: AmericaRU.com
Такие таблетки и мази американские фармацевты выпускают еще с 1900 годов. Управление призывает потребителей не покупать их, поскольку белладонна – токсическое вещество. Первое предупреждение о потенциальной опасности таких препаратов было опубликовано еще в 2010 году. Недавние результаты лабораторных анализов доказывают, что в гомеопатии может содержаться «противоречивое» количество белладонны.
«Большинство родителей описывают серьезные побочные эффекты, включая судороги, - отметила Линдсей Майер (Lyndsay Meyer), представительница управления. – Мы также знаем о смерти 10 детей именно по причине принятия гомеопатии против прорезывания зубов».
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