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Главная страница → Раздел: УкраинаИз-за Трампа Кремль полностью заблокировал выполнение минских соглашений, - Геращенко
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Из-за Трампа Кремль полностью заблокировал выполнение минских соглашений, - Геращенко


Из-за Трампа Кремль полностью заблокировал выполнение минских соглашений, - Геращенко
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Москва полностью заблокировала выполнение минских соглашений, так как ожидает лояльных решений от нового президента США. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

«Выполнение минских соглашений было заблокировано Россией и марионеточными "руководителями республик"… потому, что Кремль откровенно ждет, что новая администрация в США будет более лояльной. А еще Кремль ожидает, что 2017 год принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран», - объяснила украинка, отметив, что по этой причине Кремль блокирует выполнение одного из первоочерёдных пунктов – освобождение заложников.

«Для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идет и о политзаключенных в РФ и о заложниках на оккупированных территориях. Плохо, что мир позволяет Кремлю более двух лет незаконно удерживать украинцев, использовать заложников как элемент торга», - констатировала Геращенко.

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