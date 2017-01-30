Не высыпаетесь? Нужно проверить иммунную систему

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Обычно мы убеждаем себя, что четыре-пять часов времени для сна - более чем достаточно, но это не так. Не зря медики регулярно напоминают о том, что нужно спать не менее 8 часов в сутки. Последнее исследование, проведенное в университете штата Вашингтон, доказало, что люди с постоянной нехваткой сна имеют самую слабую иммунную систему. Короткий сон мешает работе механизмов, участвующих в иммунной реакции и циркуляции белых клеток крови.
Таким образом, люди, которые не имеют достаточного количества сна постоянно, гораздо больше подвержены риску заразиться риновирусом или другими инфекциями, - отметил ведущий автор Натаниэль Уотсон (Nathaniel Watson).
Для исследования, опубликованного в журнале Sleep, команда взяла образцы крови у 11 пар идентичных близнецов с различными моделями сна. Оказалось, что близнец с привычкой короткого сна показывал как минимум 1 подавление иммунной системы в сравнении с родным братом.
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