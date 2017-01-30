Не высыпаетесь? Нужно проверить иммунную систему

30 января 2017 года, 16:25

Фото: AmericaRU.com

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Люди, которые лишены возможности регулярно высыпаться или не могут уснуть, имеют слабую иммунную систему. Хроническое недосыпание отключает некоторые защитные функции тела, показывает новое исследование ученых университета штата Вашингтон.Обычно мы убеждаем себя, что четыре-пять часов времени для сна - более чем достаточно, но это не так. Не зря медики регулярно напоминают о том, что нужно спать не менее 8 часов в сутки. Последнее исследование, проведенное в университете штата Вашингтон, доказало, что люди с постоянной нехваткой сна имеют самую слабую иммунную систему. Короткий сон мешает работе механизмов, участвующих в иммунной реакции и циркуляции белых клеток крови.Таким образом, люди, которые не имеют достаточного количества сна постоянно, гораздо больше подвержены риску заразиться риновирусом или другими инфекциями, - отметил ведущий автор Натаниэль Уотсон (Nathaniel Watson).Для исследования, опубликованного в журнале Sleep, команда взяла образцы крови у 11 пар идентичных близнецов с различными моделями сна. Оказалось, что близнец с привычкой короткого сна показывал как минимум 1 подавление иммунной системы в сравнении с родным братом.