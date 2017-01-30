Как скоро Луна замедлит Землю до 25 часов в сутки?

Фото: AmericaRU.com
Вращение Земли действительно сдерживается наличием Луны - каждый год спутник Земли дрейфует от нас чуть дальше, тем самым постепенно замедляя вращение планеты. Эффект этот заметить практически невозможно, но он есть. По оценкам ученых, за 100 лет вращение Земли меняется на 0,0014 секунды. Чтобы наша планета начала оборачиваться на полсекунды дольше, понадобится не менее 25 тысяч лет.
Сколько же нужно, чтобы добавить целый час? Поскольку в 60 минут входит 3600 секунд, Луна должна воздействовать с такой же силой гравитации, как сегодня, порядка 180 миллионов лет, пришли к выводу специалисты.
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