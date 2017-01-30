Космические путешествия меняют жкспрессию генов близнецов

Фото: AmericaRU.com
Пока Скотт Келли год работал на орбите, Марк Келли оставался на Земле. После возвращения первого близнеца ученые сделали множество тестов, чтобы выяснить воздействие космоса на организм. Оказалось, что оно гораздо глубже, чем считалось ранее. Кристофер Мейсон, генетик медицинского колледжу Уейла Корнелла, заявил, что различия видны почти во всех хромосомах клеток кишечника близнецов.
Изменения включая экспрессию генов, метилирование ДНК (добавление химического маркера, который может влиять на экспрессию генов) и другие биологические сдвиги. У Скотта Келли метилирование ДНК уменьшилось на время полета, у Марка – увеличилось. После возвращения первого брата на Землю уровни практически сравнялись.
«Что это означает, пока не ясно», - отметил Эндрю Файнберг, генетик из Университета Джона Хопкинса в штате Мэриленд.
Обычно изменение экспрессии генов на Земле обнаружены у близнецов, которые живут в разных экологических условиях, имеют разные рационы и привычки сна.
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