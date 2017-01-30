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Космические путешествия меняют жкспрессию генов близнецов


Космические путешествия меняют жкспрессию генов близнецов
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование экспертов NASA показало, что космические полеты длительного времени могут менять экспрессию генов. Беспрецедентный анализ состояния близнецов, в котором приняли участие пробывший на орбите год астронавт Скотт Келли (Scott Kelly) и его брат Марк (Mark Kelly), демонстрирует значительное влияние космоса на гены.

Пока Скотт Келли год работал на орбите, Марк Келли оставался на Земле. После возвращения первого близнеца ученые сделали множество тестов, чтобы выяснить воздействие космоса на организм. Оказалось, что оно гораздо глубже, чем считалось ранее. Кристофер Мейсон, генетик медицинского колледжу Уейла Корнелла, заявил, что различия видны почти во всех хромосомах клеток кишечника близнецов.

Изменения включая экспрессию генов, метилирование ДНК (добавление химического маркера, который может влиять на экспрессию генов) и другие биологические сдвиги. У Скотта Келли метилирование ДНК уменьшилось на время полета, у Марка – увеличилось. После возвращения первого брата на Землю уровни практически сравнялись.
«Что это означает, пока не ясно», - отметил Эндрю Файнберг, генетик из Университета Джона Хопкинса в штате Мэриленд.
Обычно изменение экспрессии генов на Земле обнаружены у близнецов, которые живут в разных экологических условиях, имеют разные рационы и привычки сна.
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